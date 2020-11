21-11-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Treinsteward Arriva ernstig gewond na duw van dronken man

Leeuwarden/ Groningen - Een treinsteward van vervoersbedrijf Arriva is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt. Dat meldt de Leeuwarder Courant zaterdag.

Het incident gebeurde op het station van Leeuwarden. De vrouwelijke steward begeleidde samen met een beveiliger een 51-jarige man uit Franeker uit een trein. De man was dronken. Op een gegeven moment duwde de Franeker de vrouw omver. Zij kwam ten val en raakte ernstig gewond aan haar heup.





De man is daarop aangehouden. Hij is verdachte van zware mishandeling en is overgebracht naar het cellencomplex in de Friese hoofdstad.