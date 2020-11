21-11-2020, 112Groningen.nl & RTLNieuws

Scholen schorsen honderden leerlingen voor wapenbezit: 'Stijging is ongekend'

Landelijk - Meer dan 350 keer werd een leerling geschorst of definitief van de middelbare school gestuurd voor wapenbezit in het afgelopen schooljaar. Het gaat om een verdubbeling in een paar jaar tijd. Dat meldt RTLNieuws op haar website.