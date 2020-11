21-11-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Heftruck gekanteld tijdens werkzaamheden, bestuurder raakt gewond

Opende - Bij een bedrijfsongeval op de Provincialeweg in Opende is zaterdagmiddag een heftruck gekanteld.

Het ongeval gebeurde omstreeks drie uur nabij de grens van Groningen en Friesland. Door nog onbekende oorzaak kantelde de heftruck en belandde deze op het fietspad naast de weg.





Diverse hulpdiensten, waaronder meerdere politie-eenheden, twee ambulances, verschillende brandweervoertuigen en een traumahelikopter, kwamen met spoed ter plaatse bij het ongeval.





De bestuurder van de heftruck kwam met zijn been bekneld te zitten en werd door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijdt. Vervolgens werd de man gestabiliseerd en gecontroleerd op zijn verwondingen. Even later werd het slachtoffer met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.





De politie zal onderzoek gaan doen naar de exacte toedracht van het ongeval. Een mobiele kraan heeft de heftruck uiteindelijk weer overeind weten te trekken. De schade aan de heftruck is fors.