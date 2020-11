21-11-2020, 112Groningen.nl & Dagblad van het Noorden

Politie opent jacht op drugscriminelen in Drenthe en Groningen en verwacht daarmee 'aanstormend talent' te stoppen

Groningen - De politie Noord-Nederland opent de jacht op drugscriminelen. Voor deze aanpak van ondermijning zijn drie nieuwe interventieteams ingericht.

De teams richten zich op criminaliteit met grote maatschappelijke effecten. Zoals lokale dealers bijvoorbeeld. ,,Die ronselen jongeren voor het rondbrengen van drugs. Het grote geld heeft aantrekkingskracht,’’ zegt Hugo van Klaveren, hoofd van de regionale recherche. Door juist die groep op te sporen wil de politie het aanzuigende effect op jongeren een halt toeroepen en voorkomen dat dealers steeds meer invloed krijgen op hun omgeving en de maatschappij.









Nieuwe teams met specialisten aan het roer

Hetzelfde gaat op voor bendes gespecialiseerd in hennepteelt. Ook personen uit de drugsscene die goede sier maken met hun verdiensten lopen risico op ingrijpen door de politie, aldus Van Klaveren. ,,De nieuwe teams, met specialisten aan het roer, werken op basis van informatie van onze intelligence-afdeling, opsporing, wijkagenten en tips van burgers. Informatiegestuurd dus, waardoor we sneller en daadkrachtiger kunnen optreden.’’ De politie wil bendes en dealers in een zo vroeg mogelijk stadium de kop indrukken. ,,Dus voordat ze jongeren naar binnen trekken en slachtoffers maken.’’ De recherchebaas verwacht dat dit kleine drugsrunners afschrikt en ontmoedigt hun criminele gedrag door te zetten. Aanpak aan de basis, waardoor in de toekomst tijdverslindende onderzoeken naar grotere spelers minder nodig zijn. ,,Dat is ons een lief ding waard.’’