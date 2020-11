21-11-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Midden

Automobilist aangehouden na achtervolging met hoge snelheid

Winschoten - Afgelopen nacht heeft de politie een automobilist aangehouden nadat deze een stopteken negeerde en met hoge snelheid op de vlucht sloeg.

Politieagenten reden in de omgeving van Oude Pekela toen men op de Winschoterweg een automobilist wilden controleren. De agenten gaven de automobilist een stopteken, maar hier werd geen gehoor aan gegeven.





De bestuurder van de auto weigerde te stoppen en ging er vervolgens met hoge snelheid vandoor. De agenten zetten meteen de achtervolging in. Tijdens de achtervolging, met hoge snelheid, maakte de bestuurder diverse verkeersovertredingen. Ook raakte het voertuig een stoeprand, maar ook dit stopte de bestuurder niet.





Aangekomen in Winschoten nam de bestuurder vermoedelijk een verkeerde afslag waardoor hij bij een sloot uitkwam. Hier bracht de bestuurder de auto tot stilstand, sprong uit de auto en ging sloeg te voet op de vlucht. Na een korte achtervolging te voet werd de bestuurder door de politieagenten aangehouden.





Omdat de auto nog in de versnelling stond is de auto de sloot in gerold. Uit onderzoek bleek dat het rijbewijs van de bestuurder eerder ongeldig was verklaard. Tevens wordt de bestuurder verdacht van het rijden onder invloed van drugs en/of alcohol. Er wordt proces verbaal opgemaakt voor het rijden onder invloed, rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard en de overige verkeersovertredingen.