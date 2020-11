20-11-2020, Dvhn.nl bron

Auto slaat over de kop in Slochteren, aanrijdende politieauto vliegt uit de bocht

Slochteren - Bij een eenzijdig ongeval op de Provincialeweg in Slochteren is vrijdagavond een auto over de kop geslagen. De bestuurder raakte niet gewond. Een aanrijdende politieauto vloog voor de plaats van het ongeval uit de bocht. Dat meldt Dvhn.nl