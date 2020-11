20-11-2020, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Gaslek aan de Stationsweg bij Visvliet

Visvliet - Vrijdagavond rond 19:10 uur werd de brandweer van Grijpskerk opgeroepen voor een aardgaslekkage aan de Stationsweg in Visvliet.

Daar bleek een gaslekkage te zijn die vanochtend was ontstaan. Het lek was veroorzaakt toen er omleidingsborden werden geplaatst. Vanmiddag werden er door omwonende een gaslucht geroken. Toen vanavond de geur heviger werd is de brandweer gebeld.





Zij zijn ter plaatse gekomen en hebben met meetapparatuur en hebben verschillende metingen gedaan. Enexis zal ter plaatse gaan komen om het lek te gaan dichten.