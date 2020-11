20-11-2020, 112Groningen.nl & Burgernet

Jongen (12) weer terecht

Veendam - In Veendam wordt een 12 jarige jongen vermist. De politie is op zoek naar hem en heeft Burgernet ingeschakeld.

- Zilver kleurige Nike schoenen

- Blauwe spijkerbroek

- Zilver kleurig vest met daarin zwarte mouwen met een capuchon

- Half lang donker blond haar





De politie vraagt mensen die de jongen hebben gezien of weten waar de jongen is, contact op te nemen. Dat kan via het algemene nummer, 0900-8844.





Update 21:20 uur:

De jongen is weer terrecht. Hij is in goede gezondheid aangetroffen.

De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.

De jongen is voor het laatst gezien aan de Jakob Bruggemalaan. De politie heeft gebruik gemaakt van Burgernet om de jongen te vinden. Dat leverde tot nu toe geen resultaat op.Singalement:- Jongen- 12 jaar