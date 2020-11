20-11-2020, Thijs Huisman - 112Groningen.nl &RTVDrenthe

Acht bewoners overleden aan coronavirus bij Symphonie in Eelde

Eelde - Woonzorgcentrum Symphonie in Eelde, een locatie van Zorggroep Drenthe, heeft te maken met de grootste crisis in de geschiedenis van het woonzorgcentrum. Acht bewoners zijn aan het coronavirus overleden. Dat meldt RTVDrenthe op haar website.

En dat heeft een forse impact.'Wij zijn eraan gewend om mensen te begeleiden in de laatste fase van hun leven. We hebben soms te maken met het griepvirus of het norovirus, waar ook mensen aan overlijden. Maar dat het zo snel gaat? Dan moet je wel alle hens aan dek hijsen. Het is voor de familie een hard gelag dat het geen mooi stadium is. Het is heftig, het is veel. De familie van de bewoners is zelf ook angstig om corona te krijgen. Ja, het is een heel heftige periode', zegt Barbara Versteegen, regiomanager Zorggroep Drenthe tegen Rtv Drenthe Lees meer op Rtv Drenthe