20-11-2020, Oogtv.nl (Bron)

Stadjer(47) krijgt 120 uur werkstraf en 10.000 euro boete

Groningen - Een 47-jarige man uit Groningen werd vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een geldboete van 10.000 euro. Meldt Oogtv

In mei van 2018 werd hij, samen met zijn 54-jarige broer uit Roden, betrapt met 60 liter drugsafval in zijn auto. De straf die de rechter oplegde was gelijk aan de eis van de Officier van Justitie. Wel wilde de Officier van Justitie een bedrag van 20.000 euro terugvorderen van de twee mannen, omdat deze zouden zijn verdiend met de productie of handel in verdovende middelen.

Daar vond de rechter te weinig bewijs voor en wees de vordering daarom af. De mannen werden, tijdens een zoektocht naar een andere man, door de politie betrapt in een loods aan de Dokstraat in Zuidbroek. De deuren van hun auto stonden open. In de auto stond een vriezer met daarin twee vaten met chemicaliën, welke gebruikt worden bij het maken van synthetische drugs.