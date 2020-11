20-11-2020, Rijksoverheid.nl Bron

Verbod verkoop tabak supermarkten

Landelijk - Om stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen moeilijker, heeft de ministerraad er op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd om het aantal verkooppunten van tabak verder terug te dringen.

De verkoop van tabak bij supermarkten wordt verboden. De verwachting is dat dit tot 2030 zorgt voor zo’n 120.000 minder rokers: een enorme gezondheidswinst.

Op dit moment zijn er circa 16.000 tabaksverkooppunten. Dat worden er 5.600 minder in 2022 door het besluit van het vorige kabinet om sigarettenautomaten te verbieden. In 2024 stopt de verkoop van tabak in circa 6.400 supermarkten.

Minder verkooppunten tabak

Het verder terugdringen van de verkooppunten van tabaks- en aanverwante producten vindt de komende jaren plaats in een paar stappen:

2022 Verbod op alle sigarettenautomaten, bijvoorbeeld in cafés en snackbars.

2023 Verbod op de online verkoop van tabak.

2024 Verbod op de verkoop van tabak bij supermarkten.





Supermarkten zijn uiteraard een plek waar veel gezinnen en kinderen komen. Supermarkten vormen 40% van het aantal verkooppunten en hebben 55% van de tabaksomzet in Nederland.

Voorkomen veel sterfgevallen en medisch leed

Staatssecretaris Blokhuis: “We vinden het nu een gek idee dat je ooit kon roken in de trein of een restaurant. Ik ben er van overtuigd dat we later ook zo zullen terugkijken op het kopen van sigaretten in een supermarkt. Aan overal sigaretten kunnen kopen, komt in de toekomst een einde. Daarmee wordt het voor rokers en ex-rokers makkelijker om de verleiding te weerstaan. Voor kinderen wordt het moeilijker om er überhaupt mee te beginnen. Met dit besluit en de koers die we vandaag hebben ingezet, voorkomen we heel veel onnodige sterfgevallen en medisch leed.”

Alleen speciaalzaken

Het is de inzet van het kabinet om na 2030 gefaseerd de verkoop van tabak af te bouwen, achtereenvolgens bij tankstations en tabak- en gemakszaken, waarna alleen speciaalzaken nog tabak kunnen verkopen. Op dit moment zijn er zo’n 2.100 bemande tankstations die tabak verkopen en circa 1.600 tabak- en gemakszaken en speciaalzaken. In 2021 wordt onderzocht hoe de afbouw na 2030 het beste vorm kan krijgen, met aandacht voor de economische impact en regionale spreiding van speciaalzaken, zodat een volgend kabinet daarover kan besluiten.