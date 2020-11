20-11-2020, Rtvnoord.nl bron

Corona-uitbraak Azc Ter Apel: elf bewoners besmet

Ter Apel - In het COA-complex in Ter Apel zijn elf bewoners positief getest op het coronavirus. Dat is daar het hoogst aantal positief geteste bewoners sinds het begin van de uitbraak van het virus. Dat meldt Rtvnoord vrijdag.

Alle besmette asielzoekers zitten momenteel in isolatie. Nog eens ruim zeventig bewoners zitten preventief in quarantaine. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zit daar ook een aantal grote gezinnen bij.

De afgelopen maanden waren in Ter Apel enkele besmettingen per week. De meesten herstelden snel van de klachten. De opvang in Ter Apel heeft plek voor maximaal tweeduizend asielzoekers. Het is daarmee de grootste opvang van Nederland.

Extra maatregelen niet nodig

Volgens woordvoerder Jacqueline Engbers is een speciaal team opgericht dat heel gericht met bewoners werkt die in isolatie of quarantaine zitten.

