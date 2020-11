20-11-2020, ingezonden mededeling

Afbouw salderingsregeling zonnepanelen dichtbij

Landelijk - Groningers die van plan zijn om zonnepanelen op hun dak te plaatsen, kunnen in de toekomst (vanaf 2023) niet meer rekenen op de (volledige) salderingsregeling.

Het wetsvoorstel voor de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling is namelijk op 8 oktober naar de Kamer gestuurd. Dat houdt in dat deze regeling wordt afgebouwd en in 2031 helemaal verdwijnt. Consumenten ontvangen dan alleen nog van hun energieleverancier een vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit op piekmomenten.

Wat houdt de salderingsregeling precies in?

In de zomer brengen de zonnepanelen vaak meer energie op dan de bewoners verbruiken. Deze energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Aan het eind van het jaar mag de woningeigenaar de energie die de zonnepanelen hebben opgewekt, wegstrepen tegen de energie die er is verbruikt. Dit noemen we salderen. De salderingsregeling is een zeer gunstige regeling. De woningeigenaar krijgt namelijk voor de geleverde stroom hetzelfde tarief als zij aan het energiebedrijf betalen voor afgenomen stroom (zo’n 22,5 cent per kWh).

Afbouw salderingsregeling

De prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Daardoor vindt de overheid dat het ook zonder regeling financieel aantrekkelijk is voor woningeigenaren om zonnepanelen te installeren. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling daarom geleidelijk afgebouwd. Elk jaar mogen particulieren 9 procent minder salderen.

Tussen 2023 en 2031 daalt het percentage jaarlijks met 9 procent. Dat betekent dat men in 2023 nog 91 procent mag salderen en in 2031 niets meer. Groningers die dit jaar nog zonnepanelen kopen, kunnen dus nog twee volle jaren salderen. Het afbouwvoorstel heeft verder geen effect op de stroom die de bewoners zelf opwekken en direct gebruiken. Daarvoor betalen zij nog steeds geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). De afbouw geldt dus alleen voor de elektriciteit die de bewoner 'over' heeft en teruglevert aan het net.

Blijven zonnepanelen een goede investering?

Ondanks de afbouw van de salderingsregeling, blijft het nog steeds aantrekkelijk om zonnepanelen op het dak te leggen. De overheid verwacht dat de terugverdientijd gemiddeld zeven jaar blijft. Daarna kunnen de bewoners nog heel wat jaren genieten van gratis stroom. Met de huidige spaarrente leveren zonnepanelen dan ook een stuk meer op dan geld dat op de bank staat. Daarnaast zijn zonnepanelen niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. De zon is een duurzame energiebron die nooit opraakt.

Als steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen, dan zal de CO2-uitstoot een stuk minder worden. Is het dak van de woning niet geschikt voor zonnepanelen? Dan is het vaak ook mogelijk om zonnepanelen te delen. Er zijn veel projecten beschikbaar waarbij mensen een aandeel in zonnepanelen op een ander dak kunnen kopen (bijvoorbeeld op een school, agrarisch gebouw of ander groot gebouw). Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheden voor een zonnepark in Buitenhuizen.