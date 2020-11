20-11-2020, Ruben Huisman & Robin Feunekes 112Groningen.nl & Redactie M. Nuver

Autobrand blijkt defecte koppelingsplaat

Haren - Vrijdagmorgen rond 11:05 uur een melding van een autobrand op de afrit A28 Links bij afslag 38 bij Haren. Rijkswaterstaat en de politie kwamen ter plaatse alsmede de brandweer uit de stad.

In begin kwam er kort wat rook uit de motorkap waarop men 112 belde. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn in de Vw Camper, vermoedelijk ging het om een defect in een koppelingsplaat.

De brandweer deed een kleine nacontrole. Berger Poort heeft het voertuig afgesleept. Een garage zal het euvel oplossen.