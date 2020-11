19-11-2020, ingezonden mededeling

Relatief veel drugsgebruik en -handel in de stad Groningen

Landelijk - Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder heeft in 2019 aangegeven dat er wel eens drugsgebruik of -handel voorkomt in zijn of haar buurt. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een stuk minder mensen hebben hier veel overlast van, namelijk zo’n 4 procent. Met name de inwoners van basisteam regio's van de politie in de grote Nederlandse steden geven vaker aan dat ze veel drugsoverlast ervaren. Ook in de stad Groningen blijkt dit het geval te zijn, maar ook de andere regio’s in de provincie hebben last van drugsgebruik en -handel.

Veel verschillen in basisteams

De Nederlandse politie is op het laagste regionale niveau georganiseerd in maar liefst 167 basisteams. Het aandeel personen dat drugsgebruik of -handel meemaakt in hun buurt verschilt vrij veel tussen deze teams. Zo ervaart maar 14,1 procent van de inwoners van regio Groningen-Zuid dit, maar in Groningen-Centrum ligt het percentage al op maar liefst 37,9 procent. In Centrum-Burgwallen, wat in het noordelijke deel van Amsterdam ligt, maken nog veel meer mensen drugsgebruik en -handel mee, maar liefst 78,8 procent van de inwoners van deze regio geeft dit aan. Sowieso blijkt uit de cijfers van het CBS dat er in de Nederlandse hoofdstad veel drugs wordt gebruikt en/of verhandeld.

Relatief veel overlast van drugsgebruik en -handel in Groningen

Ook de provincie Groningen is opgedeeld in een aantal basisteams. In basisteam Groningen-Centrum hebben de inwoners het meeste last van drugsgebruik en -handel, zo tonen de cijfers van het CBS aan. In Groningen-Zuid ligt dit met 14,1 procent juist weer het laagst. In de andere regio’s van de provincie ligt het percentage weer een stukje hoger, wat enigszins opvallend is. In andere soortgelijke buurten ervaren mensen namelijk duidelijk minder overlast van de drugs. In Groningen-Noord ervaart 27,3 procent van de inwoners overlast, terwijl dit bij de drie regio’s van de Ommelanden tussen de 20 en 22,9 procent ligt.

Onduidelijk of er sprake is van een stijging

Of mensen nu meer last hebben van drugsgebruik en/of -handel in hun buurt dan in het verleden valt lastig te zeggen. Kijkend naar de Veiligheidsmonitor van 2017 dan lijkt er wel sprake te zijn van een lichte stijging