19-11-2020, Bron, RIVM & Oogtv.nl

Dag update Corona & Overleg over heropening horeca

Landelijk - Het RIVM meldt 5725 nieuwe COVID-19 besmettingen. En zijn er 96 nieuwe ziekenhuisopnames en 75 nieuwe doden gemeld. In totaal zijn er afgelopen 7 dagen 36979 COVID-19 besmettingen, 646 nieuwe ziekenhuisopnames en 475 overleden gemeld.

Overleg over heropening horeca

Het Kabinet onderzoekt, samen met de horecasector en MKB Nederland, of het mogelijk is om bepaalde horeca-activiteiten toch weer veilig te kunnen laten plaatsvinden. Dat liet minister Eric Wiebes donderdag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Dat schrijft Oogtv.nl



Wiebes houdt hele ruimte slag om de arm, want heropening kan alleen als ‘het epidemiologisch beeld dat toestaat’. “Te denken aan een segmentering naar activiteiten of typen, die handhaafbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar zijn”, zo schrijft Wiebes. Dat betekent dat het Kabinet inzet op heropening van bepaalde horeca-activiteiten, waarbij weinig of geen groepsvorming, contactmomenten en reisbewegingen zijn.



Het moet volgens Wiebes gaan om ‘eigenstandige restaurants’, dus kroegen blijven wel gesloten. Ook een gezondheidscheck, registratie, zitplaats en 1,5 meter afstand houden blijven verplicht.



“De ondernemer is zelf primair verantwoordelijk voor de naleving van de coronamaatregelen”, gaat Wiebes verder. Dat betekent dat alleen activiteiten kunnen worden hervat, die makkelijk door de ondernemers zelf zijn te controleren.