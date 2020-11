19-11-2020, Annet Vieregge & Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Auto raakt van de weg bij Beerta, bestuurder gaat er vandoor

Beerta - Donderdagavond rond 19:10 uur werden de hulpdiensten waaronder de brandweer van Finsterwolde opgeroepen voor een eenzijdig ongeval aan de Nieuweweg in Beerta.

Ter plaatse bleek een personenvoertuig van de weg te zijn geraakt en in de voortuin van een woning te zijn belandt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek de bestuurder spoorloos te zijn verdwenen.



De politie heeft gezocht naar de bestuurder en had daarvoor Burgernet ingeschakeld met het singalement van de bestuurder. Ook werd hulp ingeschakeld van politiehonden en kwam de Koninklijke Marechaussee ter plaatse om mee te helpen zoeken.



Na ongeveer een half uur zoeken werd de bestuurder door een politiehond gevonden achter een boom bij een tegenover liggende boederij. De bestuurder deed agressief tegen de politie en is naar de brandcard van de ambulance gebracht. De politie houdt daar toezicht op hem.



Waarom de bestuurder er vandoor ging is niet bekend. De politie zal daar onderzoek naar gaan doen. Het zwaar beschadigde voertuig is door een berger afgesleept.