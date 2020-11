19-11-2020, Redactie & foto Idastraat

Burgernet ingezet: Mishandeling fietser

Groningen - Op de Friesestraatweg in Groningen is donderdagmorgen rond 11:35 uur een fietser mishandeld. De dader vluchtte daarna weg. Burgernet werd ingeschakeld maar de dader werd niet gevonden.

Wat er exact gebeurd is, wordt nu onderzocht door de politie. Er werd gemeld dat het tussen de Idastraat en de Friesetsraatweg was. De mishandelde fietser werd in een ambulance even gecontroleerd op zijn verwondingen.