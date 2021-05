03-05-2021, 112Groningen.nl & brandweer Groningen

Luchtalarm test acht minuten later door ongeval Nieuwolda

Groningen - Het is de allereerste maandag van mei 2021 en ook vandaag testen we de sirene's rond het middaguur. Het begon in de stad om 12:08 uur. Iets later dan gepland(12:00 uur standaard). Weet jij wat je moet doen als de sirene gaat?

Als u dan de sirene hoort, weet u dat er niets aan de hand is. Het testen van de sirenes duurt gemiddeld 1 minuut. Elke eerste maandag van de maand wordt de sirene getest om te kijken of deze nog goed werkt.



Gaat de sirene op een ander moment dan de eerste maandag van de maand? Ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan op de regionale rampenzender. Dit houdt dan in dat er een grote ramp of iets ernstigs in de omgeving aan de hand is.



Door heel Nederland staan ongeveer 3800 sirenes. Voor het gebied Noord Nederland bedient de Meldkamer Noord Nederland de sirenes. De sirene bij u in de buurt gaat alleen als u ergens voor gewaarschuwd moet worden.



Heeft u een klacht over de sirene of heeft u de sirene niet gehoord? Dan kunt u dit melden bij de veiligheidsregio waarin u woont.

Update: Vorige maand de sirene niet gehoord? Dat klopt! Het testen gebeurt namelijk niet op nationale feestdagen (Tweede Paasdag, in dit geval).

Update: Een ongeluk bij Nieuwolda zorgde ervoor dat het luchtalarm op de eerste maandag van de maand zonet niet klonk om 12.00 uur. In de provincie ging het alarm pas minuten later af. 'Het activeren van het luchtalarm is handwerk' Dat meldt Rtvnoord.nl

112Haren