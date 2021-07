21-07-2021, Redactie & Appaddemic

Download ook de 112Groningen App & Nieuwe Lay Out 26 juli

Groningen - 112Groningen.nl heeft al jaren een gratis mobiele app voor op de smartphone. U kunt overzichtelijk alle 112Groningen.nl nieuwsberichten bekijken op uw mobiele telefoon.

De app, die ontwikkeld is door Appademic uit Groningen, is te downloaden voor zowel Android als iOS (iPhone) telefoons.

De officiële app is te nu te downloaden in de Play Store (Android) en de App Store (iOS). Op Ipad kunt u eventueel de Iphone App zetten.

In de App kunt u de laatste 25 items terugvinden. U kunt foto`s en video zien op de 112 app.

Download de gratis App van 112Groningen nu en deel dit bericht aan al je vrienden en bekenden !

Android: 58.989 downloadsiOS/iphone : 38478 downloads op de APP.

(14-02-21)

Facebook

Nieuwe site

Maandag 26 Juli(2021) krijgen we een nieuwe lay out , een moderne nieuwe website. Vanwege Corona is dit vorig jaar uitgesteld. De APP wordt daarna ook nog vernieuwd na de zomerperiode.