Zo ging het destijds:

De brand ontstond in de bovengelegen woning, op het moment dat in het restaurant een flink aantal gasten aan hun diner zaten. Een personeelslid rook het vuur, ging naar boven en belde vervolgens met '112', waarna zowel alle personeelsleden als de aanwezige gasten het pand snel en veilig konden verlaten.

De eerste brandweereenheid die ter plaatse kwam, constateerde dat de brand toen al uitslaand was geworden. Daarop werden in totaal nog eens twee blusvoertuigen en ook twee hoogwerkers gealarmeerd. Al snel moest de keuze worden gemaakt om het pand alleen van buitenaf te blussen, omdat het niet meer verantwoord was om naar binnen te gaan. Omdat het om een vrijstaand pand ging, was er geen risico voor overslag naar andere panden. Alleen de staalconstructie van een naastgelegen (in aanbouw zijnde) supermarkt werd nat gehouden, om schade te voorkomen.

De eigenaren van het restaurant (tevens bewoners van de bovengelegen woning) en het overige personeel werden elders opgevangen.

Tegen middernacht kon het sein ´brand meester´ worden gegeven, het vuur was echter toen nog lang niet gedoofd. De brandweer is nog de hele nacht bezig geweest met het nablussen. Het restaurant, de inventaris en de bovengelegen woning zijn volledig verwoest. De schade is dus groot. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, op basis van onderzoek en getuigenverklaringen zal de politie dit later proberen te achterhalen.

Bij het bestrijden van de brand kreeg de brandweerposten van Stadskanaal en Ter Apel assistentie van hun Drentse collega´s uit Emmen.