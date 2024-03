Zomertijd gaat weer in: klok gaat een uur vooruit

Groningen – De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. Het is daardoor weer langer licht s`avonds.

In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het ’s morgens langer donker en blijft het ’s avonds juist langer licht. De periode van daglicht komt zo beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn.

De gedachte achter zomertijd is dat men zo zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden. Aldus Wikipedia. De klok gaat van 02:00 naar 03:00 uur van zaterdag op zondagnacht 31-03-24.

