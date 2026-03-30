Dringend gezocht: ontsnapte Zeden TBS’er Anne Dijkstra (41)

Groningen – De 41-jarige Anne Dijkstra onttrok zich maandagochtend 30 maart aan zijn toezicht tijdens begeleide werkzaamheden in Groningen. Hij is veroordeeld voor een aantal zedenmisdrijven. Vastgesteld is dat Dijkstra op maandag 30 maart om 11.11 uur nog gepind heeft in Hoogezand. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor. Ziet u hem nu? Bel 112.

Anne Dijkstra is in 2011 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor een aantal zedenmisdrijven. Hij zat vast in de FPC Mesdag in Groningen.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig de man op te sporen.

Tips?

Als u Anne Dijkstra ziet, bel meteen 112. Als u weet waar hij verblijft, bel de gratis urgente tiplijn via 0800 – 0600.

Signalement

Anne Dijkstra is 1.86 lang, heeft blauwe ogen, volle lippen en een mager postuur. Opvallend zijn zijn afstaande oren en donkere kringen onder zijn ogen. Tijdens zijn ontsnapping droeg hij een bruine winterjas met lichte, brede banen over de schouders en mouwen en daaronder een witte hoody. Hij had een zwarte werkbroek aan en droeg zwarte werkschoenen. Op de laatst bekende beelden in Hoogezand droeg Dijkstra een donkerkleurige hoody. Hou er rekening mee dat hij inmiddels (weer) van kleding kan zijn gewisseld. Anne Dijkstra is de Friese taal machtig.

