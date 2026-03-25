Melding van mogelijke schietincident Dokter Heukelmanstraat in Tolbert (update)

Tolbert – Woensdagavond rond 22:50 uur is er een melding binnengekomen bij de meldkamer in Drachten van een mogelijke schietpartij aan de Dokter Heukelmanstraat in Tolbert.

De politie verzamelde zich en reed met vijf eenheden naar de plek van de melding toe. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De straat werd deels afgezet.

Verdere informatie ontbreekt vooralsnog.

Het is op dit moment nog onduidelijk of er daadwerkelijk is geschoten mekdt de politie via X.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en achtergrond van de melding. Er werden vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

