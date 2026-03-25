Politie: Pinnen met gestolen pinpassen, wie is dit?

Oude Pekela – Herken jij deze verdachte? Hij pint meerdere grote bedragen met gestolen pinpassen op vrijdag 23 januari rond 19:40 uur bij een pinautomaat aan de Scheepshellingstraat in Oude Pekela. Meld het bij de politie!

Een 66-jarige vrouw uit de gemeente Pekela werd deze dag gebeld door een onbekend nummer. Via de telefoon is ze overtuigd door een man om meerdere bankpassen met bijbehorende pincodes af te geven. Ze werd zelfs doorverbonden naar een zogenaamd onderzoeksteam van de politie die haar verzekerden dat het goed zat. Even later kwam een onbekende man de bankpassen ophalen.

Met de pinpassen van mevrouw werd kort daarna gepind bij een pinautomaat aan de Scheepshellingstraat in Oude Pekela door een onbekende man. Er wordt uiteindelijk met meerdere bankpassen een groot geldbedrag gepind.

Meld je informatie!

Herken jij deze verdachte? Meld het dan gelijk bij de politie! Dit kan via:

Opsporingstiplijn (0800-6070) of politie.nl

Anoniem via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl

Is het een nepagent, of is het oké? Check het via 112!

De politie zal nooit vragen om uw waardevolle spullen, bankpas/pincode en belangrijke, persoonlijke documenten uit voorzorg voor u mee te nemen. Ook als u wordt gebeld door een zogenaamde bankmedewerker en u vertrouwt het niet , kunt u altijd gelijk ophangen en zelf de bank bellen.

Dit betreft geen zaak die onderdeel uitmaakt van de actie ‘Game Over’. Meer informatie over deze actie vind je via https://www.politie.nl/onderwerpen/game-over.html

