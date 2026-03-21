Grote zoekactie naar vermiste vrouw (36), politie en SAR ingezet

Zuidlaren – De politie en SAR Nederland zijn zaterdagmiddag een zoekactie gestart naar een vermiste 36-jarige vrouwin de omgeving van Zuidlaren.

Meerdere politie-eenheden en SAR-teams zoeken op de grond. Ook wordt vanuit de lucht ondersteuning geboden door een politiehelikopter. Op dit moment wordt onder meer gezocht bij de ‘E’ in Zuidlaren.

Signalement van de vrouw:

Donkerbruin haar

Ongeveer 1.60 meter lang

Fors postuur

Wit/roze pyjama

De politie vraagt iedereen die de vrouw ziet of weet waar zij is, direct contact op te nemen via 112 of 0900-8844. Iedere tip kan van groot belang zijn.

