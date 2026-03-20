De ‘nepambulancebroeder(22)’ vandaag voor de rechter

Groningen – Een 22-jarige man uit Groningen moet zich deze vrijdag voor de rechtbank verantwoorden omdat hij zich heeft voorgedaan als zowel ambulancebroeder als politieagent. Daarnaast wordt hij verdacht van het stelen van medische spullen en het ongeoorloofd rijden met zwaailichten. Dat meldt RTV Noord(+meer informatie hier).

De man zou zich in 2024 in de stad Groningen hebben uitgegeven voor agent, onder meer bij verschillende incidenten op de ringweg. Hiervoor werd hij aangehouden en moest hij in november vorig jaar al voor de rechter verschijnen.

Nog voordat die zaak volledig was afgerond, ging het in de zomer van 2025 opnieuw mis. Tijdens de Sneekweek in Friesland zou hij met een nep ambulance het centrum zijn ingereden.De ambulance van de man werd later in Groningen in beslag genomen.

Foto's