Ubah (14) vermist vanuit Ter Apel

Ter Apel – De 14-jarige Ubah, woonachtig in Ter Apel, is op 22 februari 2026 in de middag vermist geraakt vanaf het centrum in Ter Apel. Op het moment van vermissing droeg ze een witte broek, zwarte jas en een rode hoofddoek.

De afgelopen dagen zijn diverse sporen uitgelopen maar deze hebben nog niet geleid tot de verblijfplaats van Ubah. Mogelijk is ze richting België gegaan.

Ubah is nu enkele weken weg en we maken ons zorgen om haar welzijn. Ze is vertrokken vanaf de Hoofdstraat in Ter Apel en rond 15:15 uur voor het laatst gezien.

Weet je waar Ubah nu is? Bel dan 112. Heb je haar in de afgelopen dagen mogelijk gezien? Of heb je andere informatie over waar zij nu zou kunnen zijn? Bel dan de Opsporingstiplijn op 0800-6070.

Vermissing Ubah:

Geslacht: Vrouw

Leeftijd: 14

Lengte: 1,65 meter

Kleur ogen: donkerbruin

Huidskleur: getint

Postuur: Slank

Kleding: Rode hoofddoek, witte broek, zwarte jas en witte schoenen

