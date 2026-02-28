Politie zoekt vermiste 27-jarige Ida, zoekactie gestart

Nes – De politie is op zoek naar de 27-jarige Ida, die sinds zaterdag 28 februari rond 12.00 uur wordt vermist vanuit Nes. Zij is voor het laatst gezien aan de Wierumerwei en is mogelijk lopend vertrokken.

Signalement Ida:

Geslacht: vrouw

Leeftijd: 27 jaar

Huidskleur: donker

Postuur: slank

Lengte: circa 1.80 meter

Kleding: grijze onesie, zwarte panty en sloffen

De politie is een zoekactie gestart in de omgeving van Nes. Daarbij worden meerdere politie-eenheden, zoekhonden en een politiehelikopter ingezet. Ook het Veteranen Search Team en de KNMR zijn betrokken bij de zoektocht.

Ziet u Ida nu of weet u waar zij is? Bel direct 112.

Heeft u andere informatie over haar vermissing? Neem dan contact op via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of het tipformulier op politie.nl.

Foto's