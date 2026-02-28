Politie zoekt vermiste 27-jarige Ida, zoekactie gestart

Nes – De politie is op zoek naar de 27-jarige Ida, die sinds zaterdag 28 februari rond 12.00 uur wordt vermist vanuit Nes. Zij is voor het laatst gezien aan de Wierumerwei en is mogelijk lopend vertrokken.
Signalement Ida:
- Geslacht: vrouw
- Leeftijd: 27 jaar
- Huidskleur: donker
- Postuur: slank
- Lengte: circa 1.80 meter
- Kleding: grijze onesie, zwarte panty en sloffen
De politie is een zoekactie gestart in de omgeving van Nes. Daarbij worden meerdere politie-eenheden, zoekhonden en een politiehelikopter ingezet. Ook het Veteranen Search Team en de KNMR zijn betrokken bij de zoektocht.
Ziet u Ida nu of weet u waar zij is? Bel direct 112.
Heeft u andere informatie over haar vermissing? Neem dan contact op via de Opsporingstiplijn (0800-6070) of het tipformulier op politie.nl.
Foto's
Deel dit artikel