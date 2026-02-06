Opgelet: IJs valt van hoogspanningsmasten bij Aduard

Aduard – Verkeer op de Friesestraatweg (N355) opgelet! Ter hoogte van Aduard vallen stukken ijs van de hoogspanningskabels.<
Het verkeer wordt ook via tekstkarren gewaarschuwd meldt de Provincie via X.
Foto's
Deel dit artikel
Aduard – Verkeer op de Friesestraatweg (N355) opgelet! Ter hoogte van Aduard vallen stukken ijs van de hoogspanningskabels.<
Het verkeer wordt ook via tekstkarren gewaarschuwd meldt de Provincie via X.
Verkeer op de Friesestraatweg (N355) opgelet! Ter hoogte van #Aduard vallen stukken ijs van de hoogspanningskabels.— Provincie Groningen (@provgroningen) February 6, 2026
Het verkeer wordt ook via tekstkarren gewaarschuwd.