Opgelet: IJs valt van hoogspanningsmasten bij Aduard

06 februari 2026, 16:36
Provincie Groningen

Aduard – Verkeer op de Friesestraatweg (N355) opgelet! Ter hoogte van Aduard vallen stukken ijs van de hoogspanningskabels.<

Het verkeer wordt ook via tekstkarren gewaarschuwd meldt de Provincie via X.

