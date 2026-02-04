Code Rood nu voorbij, nog wel Code Geel + Reageer (update)

Groningen – Het KNMI heeft in de nacht van dinsdag op woensdag rond 04.00 uur code rood afgegeven voor Groningen, Friesland en Drenthe vanwege grootschalige ijzel en verraderlijke gladheid. Woensdagochtend rond 06.30 uur is daarom ook een NL-Alert verstuurd met de oproep om niet de weg op te gaan.

Door de extreme gladheid is het openbaar vervoer deels stilgelegd. Qbuzz laat weten dat de bussen in Groningen en Drenthe in ieder geval tot 16.30 uur niet rijden.

Voor het noorden van Overijssel en Flevoland en voor de Wadden geldt code oranje. In Noord-Holland is code geel van kracht vanwege plaatselijke gladheid. Weggebruikers wordt geadviseerd alert te blijven en alleen op pad te gaan als het noodzakelijk is.

UPDATE: De KNMI heeft woensdagochtend code rood verlengt tot 15:00 uur. Reageer hier met foto of video.

Update: Code rood in de Provincie is beëindigd. Voorlopig blijft code geel tot donderdagmiddag van kracht en kan het plaatselijk nog glad zijn, dus wees overal alert en blijf thuis als je niet weg hoeft.

