Twintig maanden cel en jeugd-tbs voor Stadjer (19)

Groningen – De rechtbank in Groningen heeft een 19-jarige man veroordeeld tot een jeugddetentie van twintig maanden. Hij werd schuldig bevonden aan meerdere ernstige misdrijven, waaronder het veroorzaken van een explosie bij een woning, drugshandel en zware bedreigingen.

De helft van de opgelegde straf is voorwaardelijk. Daarnaast legde de rechtbank een PIJ-maatregel op, ook wel bekend als jeugd-tbs.

Een van de zwaarste delicten was een aanval op een woning in de vroege ochtenduren. De man gooide een brandend voorwerp tegen de voordeur, wat leidde tot een harde knal en brand. Op camerabeelden werd hij later herkend door een politieagent. Verder hield de verdachte zich bezig met de handel in verschillende soorten harddrugs. Tijdens een huiszoeking trof de politie pillen, cocaïne en 63 scherpe patronen voor vuurwapens aan.

Ook maakte de man zich schuldig aan meerdere ernstige bedreigingen. Tegen een vrouw zei hij dat hij haar en haar kind zou vermoorden of laten ontvoeren. Een politieagent werd eveneens bedreigd: de man verklaarde dat hij hem zou opsporen en doodsteken zodra hij vrijkwam. Daarnaast gebruikte hij regelmatig geweld. Zo mishandelde hij zijn vriendin door haar te slaan en tegen het hoofd te schoppen, en duwde hij een andere vrouw met kracht tegen de grond.

Verder pleegde de man diefstallen en veroorzaakte hij overlast in de openbare ruimte. Hij pinde geld met een gestolen bankpas en reed zonder rijbewijs op een crossmotor over de stoep. Daarbij reed hij met hoge snelheid en botste hij tegen een auto. Ook richtte hij vernielingen aan, onder meer door meubels en muren te beschadigen, onder andere in het huis van zijn familie.

Voor een aantal beschuldigingen werd de man vrijgesproken. Zo achtte de rechtbank niet bewezen dat hij zijn vriendin als menselijk schild gebruikte om aan arrestatie te ontkomen. Ook werd hij niet veroordeeld voor stalking, omdat de rechter oordeelde dat de relatie zodanig chaotisch was dat beide partijen elkaar bleven opzoeken. Het verzoek van het Openbaar Ministerie om eerdere voorwaardelijke straffen uit 2023 en 2024 alsnog ten uitvoer te leggen, werd afgewezen. De tijd die de man in voorarrest heeft doorgebracht, wordt in mindering gebracht op zijn straf. Dat meldt Oogtv.nl.

