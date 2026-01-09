Code oranje tot sowieso 21:00 uur vrijdagavond, maar ook zaterdag gladheid!

Groningen – Het KNMI heeft voor vrijdag code oranje afgegeven voor het noorden van Nederland vanwege zware winterse omstandigheden. In de nacht van donderdag op vrijdag wordt langdurige en intensieve sneeuwval verwacht, samen met een krachtige oostenwind.

Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties door gladheid, stuifsneeuw en de vorming van sneeuwduinen. De waarschuwing geldt ook voor Friesland en de Wadden en blijft van kracht tot ten minste 21.00 uur. Ook zaterdag is het plaatselijk glad.

