Nieuw seizoen ‘Bureau’ opnames Ewout Genemans hoogstwaarschijnlijk in Groningen

Groningen – Groningen lijkt met grote waarschijnlijkheid het toneel te worden van het nieuwe seizoen van de populaire Bureau-serie van programmamaker Ewout Genemans. In elk seizoen volgt Genemans een ander politiekorps in Nederland. Bleek na enig speurwerk op Instagram dinsdagmiddag.

Dinsdagmiddag plaatsten RTL en Genemans op sociale media een foto met de vraag: “In welke stad ben ik?” Op de afbeelding staat Genemans voor een wit gebouw met twee ramen. Het pand vertoont sterke gelijkenissen met de Gardepoort aan het Martinikerkhof in Groningen.

Sinds de start in 2019 zijn er zeven seizoenen van het reportageprogramma verschenen. Het eerste seizoen speelde zich af bij politiebureau Burgwallen in Amsterdam. Daarna volgde Genemans de politie in Eindhoven, Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Maastricht en Utrecht. In de serie wordt de politie van een stad gevolgd tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

Foto's

