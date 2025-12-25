Politie: Boris zoekt zijn baasje op Eerste Kerstdag, hond liep bij de A7

Boerakker – Eerste Kerstdag omstreeks 12:30 uur is deze grote vriend aangetroffen op de A7 ter hoogte van Boerakker. Dat meldt politie Westerkwartier op Instagram.

Luistert naar de naam: Boris. Hoe ze dit wisten is niet bekend.

Ze hebben Boris overgedragen aan de dierenambulance Westerkwartier. Bent u de eigenaar? Verzoek om contact op te nemen met de dierenambulance.

Kent u de eigenaar? Verzoek om de eigenaar in kennis te stellen en diegene contact op te laten nemen met de dierenambulance.

De dierenambulance is te bereiken op: 06-27616762.

Foto's