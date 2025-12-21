Vrouw (32) uit Stad gewond bij steekincident in Amsterdam

Amsterdam / Groningen – Bij een steekincident aan de Menadostraat in Amsterdam is zaterdagmiddag een 32-jarige vrouw uit Groningen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het steekincident gebeurde rond 16.30 uur bij een woning in een appartementencomplex. Agenten kregen een melding over een persoon met een steekverwonding en gingen direct ter plaatse.

In het pand trof de politie drie gewonden aan. Naast de vrouw uit Groningen gaat om een man van 45 jaar en een vrouw van 33 jaar uit Amsterdam. Zij zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de drie slachtoffers inmiddels buiten levensgevaar. Op het moment van het incident waren ook twee jonge kinderen aanwezig. Zij raakten niet gewond.

In de woning is een 29-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht.