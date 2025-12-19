Politie publiceert filmpje van verdachte brandstichting aan Rode Weeshuisstraat (Video)

Groningen – De politie heeft vrijdagmiddag beelden naar buiten gebracht van de verdachte, die donderdagavond brand heeft gesticht in een container bij het Mercado-complex, op de kruising van de Rode Weeshuisstraat en de Stalstraat.

De brand werd rond 02:40 uur gesticht, waarna de politie en de brandweer werden gealarmeerd. Niemand raakte gewond, wel was er sprake van schade aan de container en het pand.

Op beelden is te zien dat de verdachte doelbewust vanuit de Stalstraat naar de container loopt, op de hoek met de Rode Weeshuisstraat. Hij is daar iets langer dan een minuut bezig en vervolgens zijn er in de container vlammen te zien. Het vuur laait op, terwijl de man dan al is weggelopen in de richting van de Oude Ebbingestraat. Zie ook.

