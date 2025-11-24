Ben jij of ken jij deze verdachte van een inbraak aan de Vrydemalaan in #Groningen op zondag 17 augustus? Geef dit dan door via 0800-6070 (Opsporingstiplijn), 0800-7000 (Anoniem) of via onderstaand tipformulier. Meer info en beelden van de verdachte via: https://t.co/GfCLQEuJWI