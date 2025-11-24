Groningen – Ben jij of ken jij deze verdachte van een inbraak aan de Vrydemalaan op zondag 17 augustus? Geef dit dan door via 0800-6070 (Opsporingstiplijn), 0800-7000 (Anoniem) of via onderstaand tipformulier.
Signalement verdachte:
- Geslacht: Man
- Huidskleur: Licht getinte huidskleur
- Haar: Zwart haar met een baard
- Kleding: Zwarte/donkere jas, licht blauwe spijkerbroek met scheuren, zwarte sneakers met witte opschrift aan de zijkanten.
- Op zondag 17 augustus heeft er tussen 18:50 uur en 19:00 uur een inbraak plaatsgevonden aan de Vrydemalaan in Groningen. Op beelden vanuit het appartementencomplex is te zien hoe een verdachte aanwezig is in het appartementengebouw en de trap oploopt richting het appartement waar de inbraak zal worden gepleegd. Enkele minuten later zien we de verdachte de trap afkomen en via de achterzijde van het appartement vertrekken.Ben jij of herken jij de verdachte? Heb jij meer informatie over deze persoon? Of heb je andere informatie over de inbraak aan de Vrydemalaan afgelopen zomer en heb je nog niet met de politie gesproken? Geef dit dan door via:
- Onderstaand tipformulier
- 0800-6070 (Opsporingstiplijn)
- 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem)
Foto's
