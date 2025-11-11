Niet elk kind is thuis veilig. En vaak verborgen, tot iemand durft te kijken, te luisteren of te melden

Regio – Op 17 november start de Week tegen Kindermishandeling. Een week waarin ze stilstaan bij de kinderen die onze aandacht heel hard nodig hebben. Collega Harriët, coördinator van de Frontoffice Kindermishandeling bij de politie Noord-Nederland, vertelt: “Het begint allemaal met praten. Met het durven zien en delen van je zorgen.

En praten over wat je weet. Eén melding kan alles in beweging zetten. We doen er altijd alles aan om het kind te beschermen en met ketenpartners de juiste zorg te regelen. Het kind staat bij ons altijd voorop. En wordt elke melding direct een onderzoek? Nee, soms is hulpverlening passender. En als ze wel een onderzoek starten, doen we ons uiterste best om de waarheid boven tafel te krijgen. Hoe ingewikkeld dat soms ook is.

De Frontoffice Kindermishandeling van de politie Noord-Nederland is uniek in Nederland. De collega’s zorgen dat signalen sneller samenkomen en dat we samen met ketenpartners sneller kunnen handelen wanneer er (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling.

Maak je je zorgen over een kind? Praat erover. Meld het. Politie algemeen: 0900-8844, bij spoed 112 Frontoffice Kindermishandeling Noord-Nederland: 088-167 1601 Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis, 24/7, ook voor advies)

