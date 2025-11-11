Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan vechtpartij op de Grote Markt

Groningen – Dinsdag besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan een vechtpartij op de Grote Markt in Groningen. Dit gebeurde op maandagavond 23 juni omstreeks 20:00 uur. Het gaat om een vechtpartij tussen twee groepen jongeren. Hierbij is ook gedreigd met een vuurwapen.

Dinsdagavond worden in Opsporing Verzocht beelden getoond van de vechtpartij. De politie komt er graag achter wie hierbij betrokken zijn geweest en is op zoek naar verdachten.

Help jij mee naar de gouden tip? Kijk dan morgenavond vanaf 20:25 uur naar Opsporing Verzocht op NPO2!

