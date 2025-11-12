Opsporing Verzocht besteedde dinsdag aandacht aan vechtpartij Grote Markt, tips welkom (Video)

Groningen – Dinsdag besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan een vechtpartij op de Grote Markt in Groningen. Dit gebeurde op maandagavond 23 juni omstreeks 20:00 uur. Het gaat om een vechtpartij tussen twee groepen jongeren. Hierbij is ook gedreigd met een vuurwapen.

Dinsdagavond worden in Opsporing Verzocht beelden getoond van de vechtpartij. De politie komt er graag achter wie hierbij betrokken zijn geweest en is op zoek naar verdachten.

Update: In Groningen ontstond op de Grote Markt een massale vechtpartij tussen twee groepen jongeren. Eén man trok een vuurwapen. De politie weet nog altijd niet wie hij is.

Heb je een tip? Bel gratis 24/7: 0800-6070 (opsporingstiplijn politie) of anoniem naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Je kunt ook een tipformulier invullen via opsporingverzocht.nl (link in bio) | Zaaknummer: PL01002025165738. Video klik hier.

