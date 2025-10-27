Zoektocht naar de vermiste Jan(84) gaat door in de wijk Paddepoel, drones ingezet

Groningen – De politie zoekt maandagochtend nog steeds naar de vermiste oudere man in Paddepoel. Dit keer met onder andere drones. De politie in Groningen vraagt uit te kijken naar de 84-jarige Jan uit Groningen (Paddepoel. Heeft u Jan in de afgelopen dagen gezien? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie.

De politie en familie maken zich grote zorgen om het welzijn van Jan. Hij is op woensdag 22 oktober voor het laatste gezien in z’n woning aan de Plutolaan in Groningen. De politie weet niet wanneer hij weg is gegaan. Ook is niet bekend in welke richting Jan is vertrokken en welke kleding hij toen droeg. De politie houdt er rekening mee dat hij lopend is vertrokken.

Jan is 84 jaar. Hij heeft een lichte huidskleur en hij is ongeveer 1.80 meter lang. Hij heeft slank postuur en grijs, dun haar dat naar achteren is gekamd. Jan draagt normaal gesproken een bril.

Weet je waar Jan op dit moment is? Bel dan 112. Heb je hem mogelijk in de afgelopen dagen gezien? Of heb je andere informatie over Jan? Bel dan de Opsoringstiplijn op 0800-6070 of deel je informatie anoniem via 0800-7000.

