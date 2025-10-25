Politie zoekt vermiste man (70+) in omgeving Plutolaan Groningen

Groningen – De politie is zaterdagmiddag een zoektocht gestart naar een vermiste man van boven de 70 jaar in de omgeving van de Plutolaan in Groningen.

De man is te voet vertrokken en sindsdien niet meer gezien. Volgens het signalement heeft hij een licht getinte huidskleur, is ongeveer 1.80 meter lang, heeft een slank postuur en grijs, dun haar dat naar achter is gekamd. Hij draagt een donkerblauwe jas; verdere kledingdetails zijn onbekend.

De politie roept iedereen op om uit te kijken naar de man. Heeft u hem gezien of weet u waar hij is? Bel dan direct 112.

Foto's