`Jachtseizoen` in Vinkhuizen een groot succes

Groningen – De wijk Vinkhuizen was dinsdagmiddag het decor van een editie van `Jachtseizoen`. Politieagenten en handhavers deden alles in het werk te stellen om de kinderen en tieners in overalls in te rekenen.

In het voorjaar van 2024 werd het evenement ook al in de Hoogkerk gehouden. Agenten en handhavers werden toen flink aan het werk gezet: sterker nog, het lukte uiteindelijk twee jongeren om uit handen te blijven van de dienders. Anke Middendorp was de winnaar in de middag.

Deze editie van 21 oktober werd georganiseerd door jongerenwerk WIJ samen met de politie. Men verzamelde zich bij de Wende aan de Goudlaan, waar aan de deelnemers de spelregels worden uitgelegd.

Jongeren kregen de taak om uit handen te blijven van de handhavers. De BOA’s kregen de opdracht om iedereen in te rekenen, of dit is gelukt?. Jachtseizoen / Hunted is een tikspel dat gebaseerd is op een serie van StukTV.

De politie noemt Jachtseizoen waardevol. De spellen worden namelijk georganiseerd in een informele setting, waardoor zowel jongeren als politieagenten elkaar beter leren kennen. Het evenement draagt eraan bij dat het wederzijds begrip wordt vergroot en het beeld van de politie bij jongeren verbetert vertelde Oogtv.nl afgelopen zondag. Video 2024.

Foto's

