Wie herkent deze man van beroving bij Hoofdstation, tips welkom (Video)

Groningen – Een man met een mes stormt op een toerist af in de stationshal van Groningen.

De politie wil de dader graag aanhouden, maar heeft tips over zijn identiteit nodig. Zie hier de video.

Een Duitse man die in Groningen kwam winkelen, is in juni 2025 met geweld beroofd in de hal van het NS-station. Meneer vocht terug, maar raakte uiteindelijk het contante geld kwijt dat hij bij zich had. Mede dankzij alerte getuigen kan de politie u beelden van de dader laten zien.

Eén getuige filmde het gevecht en een tweede maakte buiten nog foto’s van de vluchtende verdachte. Gezien is ook dat de gezochte man op een fiets stapte: een vermoedelijk wat oudere racefiets. Die was zwart met grijs en had achter geen spatbord. Zie ook Youtube hieronder.

Steekwapen

Het slachtoffer had die woensdagmiddag 18 juni, kort voordat hij werd aangevallen, gecheckt of zijn geld nog op de plek zat waar hij het had gestopt. Mogelijk heeft zijn belager hem dat zien doen.

Medewerkers van een vervoersbedrijf hebben 112 gebeld. Zij werkten ook gauw het steekwapen weg dat op de grond viel en vermoedelijk van de dader was. Meer info en tips hier.

Foto's

