Theresia(57) wordt vermist uit Wehe-den Hoorn

De politie is op zoek naar de 57-jarige Theresia. Zij is dinsdagavond 7 oktober voor het laatst gezien in de omgeving van de Raylandseweg in Wehe-den-Hoorn, mogelijk tussen 19:00 uur en 20:00 uur.

Op dit moment is het onbekend waar Theresia zich bevindt. De politie en de familie van Theresia maken zich ernstig zorgen om haar welzijn.

Ten tijde van de vermissing van Theresia droeg ze mogelijk een zwart-witte broek en witte schoenen. Vandaag heeft de politie, in samenwerking met het Veteranen Search Team, gezocht naar Theresia. Dit deden we onder meer in het water aan de Hoornsevaart en bij de naastgelegen bossages. Dit heeft nog niet geleid tot het terugvinden van de vermiste vrouw.

Meld je informatie!

Heb je informatie over de vermissing van Theresia? Geef dit dan door aan de politie via 0800-6070 (opsporingstiplijn). Zie je Theresia nu? Bel dan gelijk 112!

Foto's