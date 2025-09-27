‘Schipper’blijkt in de problemen te zitten bij de Oostersluis

Groningen – De politie moest vrijdagavond in actie komen vanwege een schipper op een boot die zich asociaal zou gedragen. Eenmaal ter plaatse bleek de situatie toch anders in elkaar te steken. Schrijft Oogtv.nl.

“De melding die we ontvingen was dat de schipper mogelijk onder invloed zou verkeren en dat er een brug en kade zouden zijn geraakt. Het ging om asociaal gedrag,” schrijft de politie op sociale media.

“Bij de Oostersluis zijn we samen met de waterpolitie en Rijkswaterstaat op een boot gestapt. Na een tijdje zoeken troffen we de bewuste boot aan. Uit onderzoek bleek dat de schipper niet onder invloed was, maar wel onder de indruk was van onze komst.”

Ook werd de agenten duidelijk dat de schipper met problemen kampte. “De motor van de boot rookte behoorlijk. Er was duidelijk iets aan de hand, en dat verklaarde het bijzondere vaargedrag. Wij hebben geholpen om de boot veilig aan te meren. Bij daglicht kan er verder naar de situatie worden gekeken. Veiligheid eerst.”

Foto's