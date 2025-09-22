Meld Misdaad Anoniem -campagne is bezig tegen aanslagen met explosieven

Landelijk – Met één melding kun je een explosie in jouw wijk voorkomen. Die oproep doet Meld Misdaad Anoniem (M.) in een nieuwe campagne tegen aanslagen met explosieven dat vorige week begon. Tips zijn cruciaal in de aanpak van dit geweld. De campagne vraagt aandacht voor de enorme impact op de samenleving en roept eventuele getuigen op om hun informatie – hoe klein ook – sneller te delen. De campagne is ontwikkeld in opdracht van het Offensief tegen Explosies en start vandaag in de eerste elf gemeenten.

Aanslagen met explosieven komen in het hele land en soms meermaals per dag voor. Door angst is de drempel om te melden vaak hoog. Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het Offensief tegen Explosies, vindt het belangrijk dat getuigen een veilige meldplek wordt geboden. “Het ogenschijnlijke gemak waarmee de explosieven worden geplaatst en onze buurten opschrikt, moet echt stoppen. Daar wordt aan alle kanten hard aan gewerkt. Deze publiekscampagne haalt mensen hopelijk over de drempel om vreemde situaties te melden. Cobra’s in kelderboxen, een neef die wordt benaderd voor een snelle klus, het zijn waardevolle signalen om het aantal explosies terug te dringen. De ogen en oren van íedereen zijn nodig.”

Veiligheidsgevoel in de wijk

Voor Coen Hoefnagel, hoofd Operatie eenheid Noord-Nederland en partner in het Offensief tegen Explosies (OTE), is deze campagne een belangrijke stap: “Het gemak om aan explosieven te komen, te plaatsen en tot ontploffing worden gebracht, heeft een enorme impact op slachtoffers en tast ook het veiligheidsgevoel in de wijk aan. Voor ons als politie is het van groot belang om deze daden te stoppen en nieuwe aanslagen te voorkomen. Meld Misdaad Anoniem biedt mensen de kans om veilig en volledig anoniem hun informatie te delen. Iedere tip, hoe klein ook, kan het verschil maken. Die informatie is vaak cruciaal om verdachten op te sporen en de netwerken achter dit geweld in beeld te krijgen. Samen met onze partners zetten we ons er elke dag voor in om dit probleem stevig aan te pakken en wijken weer veiliger te maken. De ogen en oren van iedereen zijn daarbij hard nodig.”

Elk signaal telt

Meld Misdaad Anoniem ontvangt jaarlijks meer dan 24.000 meldingen waarmee dagelijks zaken worden opgelost. Woordvoerder Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem vertelt hoe kleine signalen erop kunnen duiden dat er iets mis is: “We worden dagelijks gebeld over mogelijke incidenten met explosies of gevaarlijk vuurwerk. Mensen kunnen bij ons terecht met verdachte signalen rondom een woning of bedrijf of als iemand vuurwerk of explosieven te koop aanbiedt.” Relatief vaak zijn jonge daders betrokken bij het plaatsen van explosieven. Janssen: “Ze kunnen gevoelig zijn voor het snelle geld, status en sensatie. Ze zijn voor een habbekrats bereid om grote risico’s te nemen. Mensen zien soms al vroegtijdig dat een jongere wordt benaderd voor een aanslag. Bijvoorbeeld doordat iemand ineens veel contant geld of dure spullen heeft, contact heeft met onbekenden, onder druk staat, wordt gevraagd om klusjes te doen of laat van huis weggaat. Dat is waardevolle informatie.”

Gezamenlijke aanpak

De eerste gemeenten die aansluiten bij de campagne zijn Rotterdam, Almere, Zwijndrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Delft, Zaanstad, Roosendaal en Baarn. Ze verspreiden de campagne via hun eigen kanalen. Daarnaast worden bewoners, ondernemers en jongeren bereikt via een online campagne op Snapchat, Google Facebook en Instagram, bijeenkomsten en doelgroepgerichte acties.

De campagne is een initiatief van het Offensief tegen Explosies. Het Offensief is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, Openbaar Ministerie, Aedes (namens de woningcorporaties), gemeenten (G4, G40 en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), het Verbond van Verzekeraars, de reclasseringsorganisaties en VNO-NCW en MKB Nederland (namens het bedrijfsleven). Zij slaan de handen ineen om het aantal aanslagen met explosieven terug te dringen.

Foto's