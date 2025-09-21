Politie en gemeente houden grootschalige controles in binnenstad Groningen

Groningen – De politie en gemeente Groningen hebben zaterdagavond gezamenlijke acties uitgevoerd in de binnenstad om overlast en strafbare feiten aan te pakken. De controles vonden zowel opvallend als onopvallend plaats op verschillende locaties, waaronder het Noorderplantsoen, de gele loper, de Haddingestraat en Vismarkt, de Oosterhaven en het Martinikerkhof.

Tijdens de actie zijn meerdere boetes uitgedeeld. Het ging onder meer om drie keer het openlijk nuttigen van alcohol, twee keer drugsbezit, twee keer rondhangen in een parkeergarage en twee keer het niet tonen van een identiteitsbewijs. Daarnaast werden boetes opgelegd voor onder andere onnodig ophouden in een portiek, telefoongebruik achter het stuur en op de fiets, wildplassen en fietsen zonder verlichting.

Ook zijn er twee aanhoudingen verricht: één bestuurder werd aangehouden voor rijden onder invloed en een ander voor het bezit van harddrugs. Verder kregen vier personen een zogenoemde verblijfsontzegging opgelegd.

Bij de actie waren meerdere politieagenten en gemeentelijke handhavers betrokken. Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), dat zich richt op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit, ondersteunde de controles.

Foto's