Meerdere garageboxen gaan in vlammen op in Stadskanaal

Stadskanaal – Aan de Vlaanderenlaan in Stadskanaal stonden vrijdag op zaterdagnacht meerdere garageboxen in brand. Ze hebben middelbrand gemaakt. Een tweede blusvoertuig kwam daardoor ook ter plaatse.

Er stonden drie garageboxen volledig in brand. Het gaat om een lange rij van aaneengeschakelde garageboxen. De rook verspreidde zich ook naar de andere boxen. Ze maakten meerdere deuren los om te voorkomen dat de brand niet overslaat naar die boxen. De toedracht onderzoekt de politie.

Foto's